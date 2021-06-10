«Барселона» предпринимает шаги к подписанию Лоренцо Пеллегрини
По словам Пабло Планаса из «Мундо Депортиво», «Барселона» уже предприняла шаги к подписанию полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.
По словам Пабло Планаса из «Мундо Депортиво», «Барселона» уже предприняла шаги к подписанию полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.
Каталонцы видят в нем альтернативу Джорджинио Вейналдуму, который собирается присоединиться к «Пари Сен-Жермен».
У Пеллегрини истекает контракт в 2022 году, поэтому Джаллоросси, вероятно, продадут его этим летом, чтобы не потерять его свободным агентом в следующем году.
Положение об освобождении игрока сборной Италии в «Роме» установлено на уровне 30 млн евро, но «Аталанта» имеет возможность выкупить его за 20 млн евро, согласно источнику.