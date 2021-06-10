CAS сократил дисквалификацию вратаря «Аякса» Онаны за допинг до девяти месяцев

4 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил голкипера сроком на один год.
В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид. Срок отстранения 25-летнего камернуского голкипера отсчитывается с 5 февраля 2021 года и после сокращения завершится 4 ноября.
«Принимая решение, комиссия CAS пришла к выводу, что Андре Онана по ошибке принял лекарство, предназначенное для другого человека. Исходя из этого, группа посчитала, что девятимесячное отстранение соразмерено совершенной халатности, и уменьшила дисквалификацию на три месяца, но не смогла принять просьбу вратаря об отмене отстранения полностью», — говорится в заявлении.
Онана стал игроком «Аякса» в январе 2015 года, когда перешел из молодежной команды испанской «Барселоны». В составе «Аякса» Онана становился чемпионом Нидерландов, победителем Кубка и Суперкубка Нидерландов, а также выходил в финал Лиги Европы.