CAS сократил дисквалификацию вратаря «Аякса» Онаны за допинг до девяти месяцев

4 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил голкипера сроком на один год.

Команда Аякс

В пробе футболиста, взятой 30 октября 2020 года во внесоревновательный период, был обнаружен фуросемид. Срок отстранения 25-летнего камернуского голкипера отсчитывается с 5 февраля 2021 года и после сокращения завершится 4 ноября.

«Принимая решение, комиссия CAS пришла к выводу, что Андре Онана по ошибке принял лекарство, предназначенное для другого человека. Исходя из этого, группа посчитала, что девятимесячное отстранение соразмерено совершенной халатности, и уменьшила дисквалификацию на три месяца, но не смогла принять просьбу вратаря об отмене отстранения полностью», — говорится в заявлении.