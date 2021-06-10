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16:59 (мск), источник: Sports.Ru

Николо Шира: Мората еще на один сезон в «Ювентусе»

Похоже, что будущее атаки «Ювентуса» начинает четко обозначаться с учетом следующего сезона: согласно сообщениям эксперта рынка Николо Шира, аренда Альваро Мораты будет продлена на год.

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Источник: AP 2021

Вот сообщение, которое Шира опубликовал в Twitter:

«Соглашение заключено и подтверждено! Альваро Мората останется в “Ювентусе” еще на год. “Бьянконери” воспользовались возможностью продлить соглашение до 2022 года с “Атлетико Мадрид”. Официальное объявление ожидается раньше, чем матч Испания — Швеция».

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Испанец останется в Турине как минимум еще на один сезон после того, как «Ювентус» достиг соглашения с «Атлетико Мадрид», несмотря на некоторую неуверенность в его будущем в последние дни.

20 голов и 12 передач в 44 матчах, важные цифры, которые подчеркивают то, что сам Мората назвал одним из лучших сезонов в своей карьере: официальное объявление должно появиться в ближайшие дни, до начала чемпионата Европы для сборной Испании.

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