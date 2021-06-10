Николо Шира: Мората еще на один сезон в «Ювентусе»

Вот сообщение, которое Шира опубликовал в Twitter:

«Соглашение заключено и подтверждено! Альваро Мората останется в “Ювентусе” еще на год. “Бьянконери” воспользовались возможностью продлить соглашение до 2022 года с “Атлетико Мадрид”. Официальное объявление ожидается раньше, чем матч Испания — Швеция».

Испанец останется в Турине как минимум еще на один сезон после того, как «Ювентус» достиг соглашения с «Атлетико Мадрид», несмотря на некоторую неуверенность в его будущем в последние дни.