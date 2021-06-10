Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за «Сампдорию» близок к переходу в клуб КПЛ
Также он играл в Португалии и РПЛ.
Также он играл в Португалии и РПЛ.
Нападающий «Ротора» Андрес Понсе может перейти в карагандинский «Шахтер». Об этом сообщает
Возможности венесуэльского форварда хорошо знакомы главному тренеру «горняков» Магомеду Адиеву по совместной работе в «Анжи».
До переезда в Россию Понсе играл в португальском «Ольяненсе», итальянских клубах «Сампдория» и «Ливорно».
В РПЛ свой путь начинал с выступлений за махачкалинский «Анжи», а позже перешел в грозненский «Ахмат».
Последний сезон 24-летний игрок провел в волгоградском «Роторе» вместе с форвардом сборной Казахстана Алексеем Щеткиным.
В российской
Напомним, что «Шахтер» предыдущий сезон в КПЛ завершил на четвертом месте и завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций — новый турнир УЕФА.