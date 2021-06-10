Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за «Сампдорию» близок к переходу в клуб КПЛ

Нападающий «Ротора» Андрес Понсе может перейти в карагандинский «Шахтер». Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Шахтер Кг

Возможности венесуэльского форварда хорошо знакомы главному тренеру «горняков» Магомеду Адиеву по совместной работе в «Анжи».

До переезда в Россию Понсе играл в португальском «Ольяненсе», итальянских клубах «Сампдория» и «Ливорно».

В РПЛ свой путь начинал с выступлений за махачкалинский «Анжи», а позже перешел в грозненский «Ахмат».

Последний сезон 24-летний игрок провел в волгоградском «Роторе» вместе с форвардом сборной Казахстана Алексеем Щеткиным.

В российской премьер-лиге в 70 матчах забил десять голов. За плечами Понсе восемь матчей и один забитый мяч в составе сборной Венесуэлы.