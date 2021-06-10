Премьер Венгрии подверг критике практику преклонять колено перед BLM в футболе
ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/.
ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/.
«Я не думаю, что этому [преклонению колена] есть место на поле. Спорт — это про другие вещи», — отметил Орбан на
Венгерский премьер добавил, что эта акция распространилась так быстро, потому что государства, которые раньше занимались работорговлей, чувствуют свою вину перед проживающими в них потомками тех людей, которых они держали в рабстве. «Это тяжелая моральная ноша, однако каждая страна должна нести ее самостоятельно. Они должны сами с этим разобраться», — подчеркнул политик. Он также добавил, что в Венгрии никогда не было рабства.
Кроме того, Орбан поддержал венгерских болельщиков, освиставших игроков сборной Ирландии, вставших колено на перед контрольным матчем с Венгрией, который прошел 8 июня в Будапеште. «Если вы являетесь гостем в