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17:56 (мск), источник: ТАСС

Премьер Венгрии подверг критике практику преклонять колено перед BLM в футболе

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал распространенную в мировом футболе практику, когда игроки перед началом матча встают на одно колено в знак солидарности с участниками акций протеста Black Lives Matter («Жизни темнокожих имею значение»).

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Источник: РИА "Новости"

«Я не думаю, что этому [преклонению колена] есть место на поле. Спорт — это про другие вещи», — отметил Орбан на пресс-конференции, его слова в четверг передает агентство Reuters.

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Венгерский премьер добавил, что эта акция распространилась так быстро, потому что государства, которые раньше занимались работорговлей, чувствуют свою вину перед проживающими в них потомками тех людей, которых они держали в рабстве. «Это тяжелая моральная ноша, однако каждая страна должна нести ее самостоятельно. Они должны сами с этим разобраться», — подчеркнул политик. Он также добавил, что в Венгрии никогда не было рабства.

Кроме того, Орбан поддержал венгерских болельщиков, освиставших игроков сборной Ирландии, вставших колено на перед контрольным матчем с Венгрией, который прошел 8 июня в Будапеште. «Если вы являетесь гостем в какой-либо стране, то относитесь с пониманием к ее культуре и не провоцируйте ее жителей. С точки зрения нашей культуры, нам непонятны такие жесты, мы можем их расценивать только как провокацию», — подытожил премьер.

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