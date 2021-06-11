«Манчестер Сити» готов платить Кейну 16 млн евро в год. «Тоттенхэм» оценивает игрока в 160 млн евро

Манкунианцы подготовили для нападающего контракт до 2026 года. Самому футболисту руководство готово платить 16 млн евро за сезон. «Тоттенхэм» просит за форварда 160 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн.