«Манчестер Сити» готов платить Кейну 16 млн евро в год. «Тоттенхэм» оценивает игрока в 160 млн евро
«Манчестер Сити» продолжает работать над трансфером нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
«Манчестер Сити» продолжает работать над трансфером нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
Манкунианцы подготовили для нападающего контракт до 2026 года. Самому футболисту руководство готово платить 16 млн евро за сезон. «Тоттенхэм» просит за форварда 160 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн.
Сам Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм» и заинтересован в переходе в «Манчестер Сити». В минувшем сезоне 27-летний англичанин забил 23 гола в 35 матчах АПЛ и отдал 14 результативных передач.