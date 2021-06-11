Текущие события
Футбол. Сборные
9.06
Португалия
Израиль
40
Футбол. Сборные
10.06
США
Коста-Рика
40
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
31Канадцы отправили сборную России домой
09:18 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» готов платить Кейну 16 млн евро в год. «Тоттенхэм» оценивает игрока в 160 млн евро

«Манчестер Сити» продолжает работать над трансфером нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

Наверх
Источник: AP 2021

Манкунианцы подготовили для нападающего контракт до 2026 года. Самому футболисту руководство готово платить 16 млн евро за сезон. «Тоттенхэм» просит за форварда 160 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить 100 млн.

Сам Кейн хочет покинуть «Тоттенхэм» и заинтересован в переходе в «Манчестер Сити». В минувшем сезоне 27-летний англичанин забил 23 гола в 35 матчах АПЛ и отдал 14 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «На ней хотели бы жениться немало состоятельных красавцев». Известный журналист - об Алине Кабаевой
«Заставляет меня страдать». Ведущая «Матч ТВ» объяснила, почему хочет уменьшить грудь
На Евро-2020 будет огненный матч открытия
СМИ: игрок сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус
Промах Ничушкина не дал его клубу выйти в полуфинал Кубка Стэнли
Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата Европы
Определилась соперница Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»
Арустамян заявил, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу украинской формы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь