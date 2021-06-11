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11:56 (мск), источник: БЕЛТА

Борисов и Мозырь примут первые матчи 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После международного перерыва на матчи сборных Беларуси сегодня возобновится национальный футбольный чемпионат, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2021

В стартовом матче 12-го тура футболисты «Славии» примут на поле мозырского стадиона «Юность» гостей из «Минска». В прошлом туре оба соперника потерпели разгромные поражения в гостевых встречах: мозыряне проиграли борисовскому БАТЭ со счетом 0:3, а минчане не смогли оказать серьезного сопротивления «Гомелю» — 0:5. В другом сегодняшнем поединке столичный «Энергетик-БГУ» сыграет в Борисове против футболистов «Гомеля». В 11-м туре «энергетики» победили в Бресте местное «Динамо» с минимальным перевесом — 1:0.

Завтра лидер турнира солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет на своем поле с «Витебском». Идущий вторым БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» гродненский «Неман». Также в субботу два аутсайдера турнира проведут свои домашние матчи — в Речице местный «Спутник» будет соперничать с минским «Динамо», а футболисты «Сморгони» примут «Слуцк». Две заключительные встречи 12-го тура состоятся в воскресенье, 13 июня: «Рух» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест).

Турнирное положение после 11 туров: «Шахтер» — 33 очка, БАТЭ — 26, «Рух» — 21, «Гомель» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Ислочь» — 13, «Минск» — 13, «Энергетик-БГУ» — 12, «Слуцк» — 10, «Славия» — 8, «Неман» — 7, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

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