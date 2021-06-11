Борисов и Мозырь примут первые матчи 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В стартовом матче 12-го тура футболисты «Славии» примут на поле мозырского стадиона «Юность» гостей из «Минска». В прошлом туре оба соперника потерпели разгромные поражения в гостевых встречах: мозыряне проиграли борисовскому БАТЭ со счетом 0:3, а минчане не смогли оказать серьезного сопротивления «Гомелю» — 0:5. В другом сегодняшнем поединке столичный «Энергетик-БГУ» сыграет в Борисове против футболистов «Гомеля». В 11-м туре «энергетики» победили в Бресте местное «Динамо» с минимальным перевесом — 1:0.

Завтра лидер турнира солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет на своем поле с «Витебском». Идущий вторым БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» гродненский «Неман». Также в субботу два аутсайдера турнира проведут свои домашние матчи — в Речице местный «Спутник» будет соперничать с минским «Динамо», а футболисты «Сморгони» примут «Слуцк». Две заключительные встречи 12-го тура состоятся в воскресенье, 13 июня: «Рух» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест).