«Севилья» предложила Рамосу пятилетний контракт

Как отмечается, зарплата 35-летнего испанца при этом может составить 7 миллионов евро за сезон.

Кроме того, Рамос в случае согласия получит возможность остаться в клубе после завершения карьеры.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня. Также футболистом интересуется «Манчестер Сити».

В этом сезоне Рамос, который начинал свою карьеру именно в «Севилье», провел 21 матч за «Реал», в которых забил 4 гола и отдал 1 передачу.