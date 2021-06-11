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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

Два футболиста расторгли контракты с клубом КПЛ

Воспитанники петропавловского футбола Ильдар Аитов и Виктор Гунченко расторгли контракты с «Кызыл-Жаром» по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: ФК "Кызыл-Жар"

Как стало известно из неофициальных источников, инициативу проявили сами футболисты, которые в текущем сезоне не получают должной игровой практики в чемпионате Казахстана в составе родного клуба. Аитов и Гунченко попросили руководство о досрочном расторжении контрактов.

31-летний Аитов не сыграл ни минуты в текущем розыгрыше чемпионата, а 27-летний Гунченко провел всего один матч.

Напомним, что «Кызыл-Жар» располагается на восьмом месте в таблице, набрав 18 очков в 13 матчах. Следующую игру петропавловцы проведут на выезде с «Шахтером» 12 июня.

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