Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Турция
Италия
03
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Россия
Футбол. Сборные
13.06
Мексика
Гондурас
Футбол. Чемпионат Европы
13.06
Англия
Хорватия
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
23Сборная США разгромила Германию в матче за «бронзу» чемпионата мира
08:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» и «Барселона» интересуются Буффоном

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании.

Наверх
Источник: AP 2021

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, на 43-летнего итальянца претендуют «Атлетико» и «Барселона». Также одним из возможных вариантов является «Парма», в которой Буффон начинал карьеру.

Вратарь выступал за «Ювентус» с 2001 года. В составе туринцев он стал десятикратным чемпионом Италии, четырёхкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/2919 Буффон провёл в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб.

В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов.

Напомним, 43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. По информации источника, «Барселона» предложила Буффону стать вторым голкипером команды, однако игрок отказался. Буффон не хочет провести большую часть сезона на скамейке запасных и рассчитывает найти клуб, который сможет предоставить ему больше игрового времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Эта Италия очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро
Роберто Манчини: Мы заслужили похвалу — не дали Турции играть
Обоюдные потери: Россия стартует на ЕВРО-2020 матчем с Бельгией
Болельщики: «Манчини в этом костюме должен выиграть Евро»
Журналисту Константину Геничу отменили аккредитацию на Евро-2020
Слуцкий - герой открытия Евро. Он идеально комментировал матч
«Спартак» высмеял штрафной Криштиану Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь