«Атлетико» и «Барселона» интересуются Буффоном

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, на 43-летнего итальянца претендуют «Атлетико» и «Барселона». Также одним из возможных вариантов является «Парма», в которой Буффон начинал карьеру.

Вратарь выступал за «Ювентус» с 2001 года. В составе туринцев он стал десятикратным чемпионом Италии, четырёхкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка. Сезон-2018/2919 Буффон провёл в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб.

В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов.

Напомним, 43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. По информации источника, «Барселона» предложила Буффону стать вторым голкипером команды, однако игрок отказался. Буффон не хочет провести большую часть сезона на скамейке запасных и рассчитывает найти клуб, который сможет предоставить ему больше игрового времени.