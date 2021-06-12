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18:00 (мск), источник: БЕЛТА

«Сморгонь» и «Слуцк» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом из них один из аутсайдеров «Сморгонь» на своем поле сыграла вничью со «Слуцком» — 1:1.

Позже лидер турнира солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет на своем поле с «Витебском». Идущий вторым БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» гродненский «Неман». В Речице местный «Спутник» будет соперничать с минским «Динамо». Две заключительные встречи 12-го тура состоятся в воскресенье, 13 июня: «Рух» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест).

Первые игры этого тура состоялись 11 июня. В Мозыре футболисты местной «Славии» уступили гостям из «Минска» со счетом 1:2. В Борисове столичный «Энергетик-БГУ» одолел «Гомель» с результатом 3:2.

Турнирное положение: «Шахтер» — 33 очка, БАТЭ — 26, «Рух» — 21, «Гомель» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 17, «Минск» — 16, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 13, «Слуцк» — 11, «Славия» — 8, «Неман» — 7, «Сморгонь» — 5, «Спутник» — 4.

Список лучших снайперов возглавляет лидер атак солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

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