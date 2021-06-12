«Актобе» обыграл «Атырау» и одержал первую победу после прихода Масудова
Прервалась серия поражений «красно-белых».
Прервалась серия поражений «красно-белых».
Футболисты «Актобе» одержали победу над «Атырау» в матче 15-го тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Актобе и завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий «красно-белых» Боян Дубайич.
Тем самым «Актобе» прервал серию из трех поражений, команда с 16 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице КПЛ. «Атырау» (21) идет шестым.
Для «красно-белых» это первая победа после прихода Вахида Масудова.