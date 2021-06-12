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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» обыграл «Атырау» и одержал первую победу после прихода Масудова

Прервалась серия поражений «красно-белых».

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Источник: Instagram

Футболисты «Актобе» одержали победу над «Атырау» в матче 15-го тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Актобе и завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол на 30-й минуте забил нападающий «красно-белых» Боян Дубайич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем самым «Актобе» прервал серию из трех поражений, команда с 16 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице КПЛ. «Атырау» (21) идет шестым.

Для «красно-белых» это первая победа после прихода Вахида Масудова.

Актобе
1:0
Первый тайм: 0:0
Атырау
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