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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета

А «Кызыл-Жар» приблизился к четверке.

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Источник: Instagram

Карагандинский «Шахтер» потерпел поражение от петропавловского «Кызыл-Жара» в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и закончилась минимальной победой гостей 1:0. Для «горняков» это была первая игра на домашнем стадионе. До этого «Шатер» принимал соперников на «Астана Арене».

После этой игры «Шахтер» с 9 очками остался в зоне вылета. «Кызыл-Жар» (21) идет пятым.

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