«Шахтер» проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета
А «Кызыл-Жар» приблизился к четверке.
А «Кызыл-Жар» приблизился к четверке.
Карагандинский «Шахтер» потерпел поражение от петропавловского «Кызыл-Жара» в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Караганде и закончилась минимальной победой гостей 1:0. Для «горняков» это была первая игра на домашнем стадионе. До этого «Шатер» принимал соперников на «Астана Арене».
После этой игры «Шахтер» с 9 очками остался в зоне вылета. «Кызыл-Жар» (21) идет пятым.