«Шахтер» проиграл в первом домашнем матче сезона и остался в зоне вылета

Карагандинский «Шахтер» потерпел поражение от петропавловского «Кызыл-Жара» в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и закончилась минимальной победой гостей 1:0. Для «горняков» это была первая игра на домашнем стадионе. До этого «Шатер» принимал соперников на «Астана Арене».