Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Англия
Хорватия
Футбол. Сборные
02:30
Мексика
Гондурас
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Австрия
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
30
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
01
Все события
Фоторепортажи
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Буффон близок к возвращению в «Парму»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Голкипер Джанлуиджи Буффон, покинувший туринский «Ювентус» по окончанию сезона, близок к возвращению в свой родной клуб — «Парму».

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Атлетико» и «Барселона» интересуются Буффоном

Об этом сообщает в своем Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Переговоры между «Пармой» и 43-летним голкипером находятся в активной фазе. Буффон уже получил пять различных предложений от других клубов, в том числе от чемпионов Турции «Бешикташа», но он намерен подписать договор именно с командой из Пармы.

Буффон начал в «Парме» свою взрослую карьеру и выступал за «крестоносцев» с 1995 по 2001 год. Вместе с командой голкипер выиграл Кубок УЕФА-1999, где в финале «Парма» обыграла «Марсель» со счетом 3:0 в Москве на стадионе «Лужники», а также Кубок и Суперкубок Италии в том же году.

«Парма» по итогам минувшего сезона вылетела из элитного дивизиона чемпионата Италии и в новом сезоне будет бороться за повышение в классе в серии B.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Черчесов перемудрил. Россия напривозила голов и крупно проиграла
«Датчане — герои». Как футбольный мир переживал за Эриксена
Врач сборной Дании рассказал, как спасали Кристиана Эриксена
Артем Дзюба: Думали, спокойно можем сыграть с Бельгией вничью
Адесанья победил Веттори и защитил титул чемпиона UFC
Экс-баскетболистка сборной России может возглавить клуб НБА
В фигурном катании парад признаний: сразу 4 каминг-аута за день
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь