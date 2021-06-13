СМИ: Буффон близок к возвращению в «Парму»

Об этом сообщает в своем Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Переговоры между «Пармой» и 43-летним голкипером находятся в активной фазе. Буффон уже получил пять различных предложений от других клубов, в том числе от чемпионов Турции «Бешикташа», но он намерен подписать договор именно с командой из Пармы.

Буффон начал в «Парме» свою взрослую карьеру и выступал за «крестоносцев» с 1995 по 2001 год. Вместе с командой голкипер выиграл Кубок УЕФА-1999, где в финале «Парма» обыграла «Марсель» со счетом 3:0 в Москве на стадионе «Лужники», а также Кубок и Суперкубок Италии в том же году.

«Парма» по итогам минувшего сезона вылетела из элитного дивизиона чемпионата Италии и в новом сезоне будет бороться за повышение в классе в серии B.