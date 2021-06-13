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10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Кайрата» потерял сознание во время матча

Матч шестого тура первой лиги между командами «Кайрат-Жастар» и «Окжетпес» был приостановлен на 10 минут из-за экстренной ситуации, сообщает KazFootball.kz.

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На 20-й минуте матча Лев Кургин потерял сознание. Игроку была оказана экстренная помощь прямо на поле. После чего он был госпитализирован в одну из больниц города Алматы.

Спустя 10 минут судейская бригада приняла решение продолжить игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, накануне несчастный случай произошел во время матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы-2020 по футболу. На 42-й минуте лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на ровном месте. После этого на поле появилась бригада медиков и стала оказывать ему экстренную помощь. Эриксена унесли с поля. А сам матч был прерван.

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Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
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