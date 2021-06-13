Футболист «Кайрата» потерял сознание во время матча

На 20-й минуте матча Лев Кургин потерял сознание. Игроку была оказана экстренная помощь прямо на поле. После чего он был госпитализирован в одну из больниц города Алматы.

Напомним, накануне несчастный случай произошел во время матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы-2020 по футболу. На 42-й минуте лидер датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на ровном месте. После этого на поле появилась бригада медиков и стала оказывать ему экстренную помощь. Эриксена унесли с поля. А сам матч был прерван.