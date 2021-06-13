«Кайрат» одержал победу в первом матче с новым тренером

Благодаря этой победе «Кайрат» приблизился к «Астане» и «Тоболу», который лидируют в чемпионате. Теперь алматинцы, которые идут третьими, отстают от лидирующей «Астаны» на восемь очков, а от «Тобола» — на пять. «Тараз» с 19 баллами идет девятым, при этом команда не может выиграть семь матчей подряд — пять поражений и две ничьи.