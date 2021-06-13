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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал победу в первом матче с новым тренером

Алматинский «Кайрат» обыграл «Тараз» в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Таразе завершилась со счетом 2:0. На 11-й минуте у гостей отличился Вагнер Лав, а на 67-й — Артур Шушеначев.

Для алматинцев это был первый матч после ухода Алексея Шпилевского, а обязанности главного тренера исполняет Кирилл Кекер.

Благодаря этой победе «Кайрат» приблизился к «Астане» и «Тоболу», который лидируют в чемпионате. Теперь алматинцы, которые идут третьими, отстают от лидирующей «Астаны» на восемь очков, а от «Тобола» — на пять. «Тараз» с 19 баллами идет девятым, при этом команда не может выиграть семь матчей подряд — пять поражений и две ничьи.

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