Пенальти спас «Астану» от поражения в матче с «Тоболом»
«Астана» и костанайский «Тобол» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» и костанайский «Тобол» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в
У «Астаны», которая лидирует в чемпионате, стало 35 очков. А «Тобол» с 32 баллами идет вторым. При этом подопечные Андрея Тихонова не могут выиграть в третьем матче подряд.