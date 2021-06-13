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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

Пенальти спас «Астану» от поражения в матче с «Тоболом»

«Астана» и костанайский «Тобол» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 1:1. На гол гостей на 29-й минуте в исполнении Неманьи Николича футболисты «Астаны» ответили мячом Марина Томасова на 44-й минуте с пенальти.

У «Астаны», которая лидирует в чемпионате, стало 35 очков. А «Тобол» с 32 баллами идет вторым. При этом подопечные Андрея Тихонова не могут выиграть в третьем матче подряд.

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