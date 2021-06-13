Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам «Тобола» о своем уходе

«Главный тренер “Тобола” Григорий Бабаян получил серьезное предложение по работе из-за рубежа. О своем скором уходе специалист уже успел объявить футболистам и тренерскому штабу. В ближайшее время появится более детальная информация», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 июня, «Тобол» сыграл вничью с лидером чемпионата «Астаной» — 1:1. Отрыв в турнирной таблице между командами всего три очка.