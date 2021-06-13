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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам «Тобола» о своем уходе

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам и тренерскому штабу о своем уходе, сообщается в телеграм-канале «Гол емес!».

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Источник: ФК "Тобол"

«Главный тренер “Тобола” Григорий Бабаян получил серьезное предложение по работе из-за рубежа. О своем скором уходе специалист уже успел объявить футболистам и тренерскому штабу. В ближайшее время появится более детальная информация», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 июня, «Тобол» сыграл вничью с лидером чемпионата «Астаной» — 1:1. Отрыв в турнирной таблице между командами всего три очка.

41-летний Бабаян руководит «Тоболом» с декабря 2019 года, а в прошлом сезоне привел костанайскую команду ко второму месту в чемпионате.

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