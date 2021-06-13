Бабаян получил серьезное предложение из-за рубежа и объявил футболистам «Тобола» о своем уходе
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян получил серьезное предложение
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян получил серьезное предложение
«Главный тренер “Тобола” Григорий Бабаян получил серьезное предложение по работе
Напомним, сегодня, 13 июня, «Тобол» сыграл вничью с лидером чемпионата «Астаной» — 1:1. Отрыв в турнирной таблице между командами всего три очка.
41-летний Бабаян руководит «Тоболом» с декабря 2019 года, а в прошлом сезоне привел костанайскую команду ко второму месту в чемпионате.