«Кайрат» подписал 19-летнего воспитанника «Алтая»
19-летний нападающий Денис Митрофанов попал в заявку «Кайрата» на матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу против «Тараза», сообщает KazFootball.kz.
19-летний нападающий Денис Митрофанов попал в заявку «Кайрата» на матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу против «Тараза», сообщает KazFootball.kz.
«Примечательно, что
В матче с «Таразом» он вышел на поле на 90-й минуте, заменив Вагнера Лава. «Кайрат» в этом матче выиграл со счетом 2:0.
Митрофанов является воспитанником «Алтая». Всего за команду из
В марте сообщалось, что Митрофанов близок к подписанию контракта с польской «Вислой» из Кракова, где выступает казахстанец Георгий Жуков.