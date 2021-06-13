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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» подписал 19-летнего воспитанника «Алтая»

19-летний нападающий Денис Митрофанов попал в заявку «Кайрата» на матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу против «Тараза», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: kazfootball.kz

«Примечательно, что пресс-служба «желто-черных» о подписании контракта с молодым форвардом не объявляла. Не сыграв ни одного матча за фарм-клуб, футболист попал в заявку основной команды на матч против «Тараза», — говорится в сообщении.

В матче с «Таразом» он вышел на поле на 90-й минуте, заменив Вагнера Лава. «Кайрат» в этом матче выиграл со счетом 2:0.

Митрофанов является воспитанником «Алтая». Всего за команду из Восточно-Казахстанской области провел 11 матчей в первой лиге и отличился двумя голами и одной голевой передачей.

В марте сообщалось, что Митрофанов близок к подписанию контракта с польской «Вислой» из Кракова, где выступает казахстанец Георгий Жуков.

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