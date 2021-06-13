«Кайрат» подписал 19-летнего воспитанника «Алтая»

«Примечательно, что пресс-служба «желто-черных» о подписании контракта с молодым форвардом не объявляла. Не сыграв ни одного матча за фарм-клуб, футболист попал в заявку основной команды на матч против «Тараза», — говорится в сообщении.

В матче с «Таразом» он вышел на поле на 90-й минуте, заменив Вагнера Лава. «Кайрат» в этом матче выиграл со счетом 2:0.

Митрофанов является воспитанником «Алтая». Всего за команду из Восточно-Казахстанской области провел 11 матчей в первой лиге и отличился двумя голами и одной голевой передачей.