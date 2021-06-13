Последняя команда КПЛ продлила безвыигрышную серию до 11 матчей
Кызылординский «Кайсар» и туркестанский «Туран» сыграли вничью в последнем матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординский «Кайсар» и туркестанский «Туран» сыграли вничью в последнем матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 0:0. Таким образом, безвыигрышная серия «Кайсара» достигла 11 матчей, в ней кызылординская команда потерпела семь поражений и еще четыре раза сыграла вничью. С восемью очками «Кайсар» занимает последнее место в КПЛ. Перед этой игрой команду возглавил Владимир Никитенко.
«Туран» с 16 очками занимает 11-е место в КПЛ.