Последняя команда КПЛ продлила безвыигрышную серию до 11 матчей

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 0:0. Таким образом, безвыигрышная серия «Кайсара» достигла 11 матчей, в ней кызылординская команда потерпела семь поражений и еще четыре раза сыграла вничью. С восемью очками «Кайсар» занимает последнее место в КПЛ. Перед этой игрой команду возглавил Владимир Никитенко.