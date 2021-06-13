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20:48 (мск), источник: Sport24

«Аталанта» подвела итоги первого сезона Миранчука в клубе

«Аталанта» на официальном сайте подвела итоги сезона-2020/21 для российского полузащитника Алексея Миранчука. Алексей перешел в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за трансфер игрока 14,5 млн евро.

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Источник: AP 2021

«Сезон-2020/21 стал первым в черно-синей форме для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провел 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, 3 — в Лиге чемпионов, 3 — в Кубке Италии), забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

Команда
Аталанта

Как уже упоминалось, он забил в своем дебютном матче в футболке «Аталанты» во всех трех соревнованиях: он начал в Лиге чемпионов, чем помог одержать выездную победу со счетом 4:0 над «Мидтъюлландом», затем в Серии А забил очень важный гол в домашней ничьей 1:1 с «Интером», наконец, в 1/8 финала Кубка Италии, выведя команду вперед в победном домашнем матче с «Кальяри» (3:1). Российский атакующий полузащитник также сыграл решающую роль в четвертьфинале Кубка Италии, забив победный гол в матче с «Лацио» (3:2). Официальная статистика в Серии А: сыграл 745 минут, пробегал в среднем 5,22 км за игру, нанес 17 ударов, создал 9 голевых моментов, отдал 5 ключевых передач, вернул владение 23 раза, заработал на себе 20 фолов.

По итогам сезона Миранчук также попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Он также выиграл награду «Игрок месяца» в январе, за него в наших официальных соцсетях проголосовали болельщики.

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