«Рух» разгромил «Торпедо-БелАЗ» в матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Все мячи встречи в Бресте были забиты во второй половине: на 69-й минуте счет открыл Артем Концевой, потом Всеволод Садовский забил второй гол, а в компенсированное время итог подвел Элис Бакай.

В другом сегодняшнем поединке «Ислочь» в Молодечно и брестское «Динамо» разошлись миром — 1:1. На 55-й минуте встречи ветеран хозяев поля Дмитрий Комаровский забил свой 8-й гол в нынешнем первенстве, но отстоять победный результат «Ислочи» не удалось — незадолго до финального свистка Станислав Беленький восстановил паритет.

Ранее лидер первенства солигорский «Шахтер» одержал свою 12-ю викторию подряд, обыграв на своем поле футболистов «Витебска» со счетом 2:0. Идущий вторым борисовский БАТЭ разгромил на своей арене гостей из гродненского «Немана» — 3:0, а минское «Динамо» выиграло в Речице у местного «Спутника» — 5:0.

Результаты остальных матчей: «Сморгонь» — «Слуцк» — 1:1, «Славия' (Мозырь) — «Минск» — 1:2 «Энергетик-БГУ» — «Гомель» — 3:2.

Турнирное положение после 12 туров: «Шахтер» — 36 очков, БАТЭ — 29, «Рух» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Гомель» — 21, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 18, «Минск» — 16, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 14, «Слуцк» — 11 «Славия» — 8, «Неман» — 7, «Сморгонь» — 5, «Спутник» — 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

В следующем туре встречаются: