«Аталанта» подвела итоги выступления Миранчука в его дебютном сезоне в Италии
«Аталанта» на официальном сайте подвела итоги сезона-2020/21 для российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Аталанта» на официальном сайте подвела итоги сезона-2020/21 для российского полузащитника Алексея Миранчука.
Алексей перешёл в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за трансфер игрока € 14,5 млн.
«Сезон-2020/21 стал первым в
Как уже упоминалось, он забил в своем дебютном матче в футболке «Аталанты» во всех трех соревнованиях: он начал в Лиге чемпионов, чем помог одержать выездную победу со счетом 4:0 над «Мидтъюлландом», затем в Серии А забил очень важный гол в домашней ничьей 1:1 с «Интером», наконец, в 1/8 финала Кубка Италии, выведя команду вперед в победном домашнем матче с «Кальяри» (3:1).
Официальная статистика в Серии А: сыграл 745 минут, пробегал в среднем 5,22 км за игру, нанёс 17 ударов, создал 9 голевых моментов, отдал 5 ключевых передач, вернул владение 23 раза, заработал на себе 20 фолов.
По итогам сезона Миранчук также попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы.
Он также выиграл награду «Игрок месяца» в январе, за него в наших официальных соцсетях проголосовали болельщики, — говорится на сайте «Аталанты».