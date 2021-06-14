Серхио Рамос встретился с президентом «Реала». Клуб готов сделать ему ещё одно предложение

Как сообщает AS, 35-летний футболист провёл встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, по итогам которой «сливочные» выразили готовность сделать ему ещё одно предложение по новому соглашению.

Отмечается, что готовность «Реала» продлить контракт с Рамосом, несмотря на все трудности в переговорах, связана с тем, что его партнёр по обороне Рафаэль Варан не намерен пролонгировать своё соглашение, рассчитанное до лета 2022 года, и может быть продан уже в это трансферное окно.