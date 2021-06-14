Серхио Рамос встретился с президентом «Реала». Клуб готов сделать ему ещё одно предложение
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, у которого в конце месяца истекает контракт,
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, у которого в конце месяца истекает контракт,
Как сообщает AS, 35-летний футболист провёл встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, по итогам которой «сливочные» выразили готовность сделать ему ещё одно предложение по новому соглашению.
Напомним, «Реал» предлагал Рамосу продлить контракт на один год, а игрок хотел на два. Также Серхио не хотел идти на сокращение зарплаты. Сообщалось, что испанец всё же выразил готовность продлить договор на условиях клуба, однако Перес, недовольный его поведением, продолжил готовить церемонию прощания.