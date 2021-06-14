«Твоя работа — позор». Зидан резко ответил журналисту и увёл его на разговор
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недовольным вопросом журналиста.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недовольным вопросом журналиста.
Накануне, 13 июня, французский специалист посетил первый финальный матч
«Будете и дальше задавать мне одни и те же глупые вопросы? Твоя работа — позор», — цитирует Зидана Onze Mondial.
После этого журналист попытался объясниться перед специалистом, однако тот его перебил и повёл за собой, чтобы пообщаться: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Каждый раз происходит одно и то же. Подойди ко мне, давай поговорим. Пошли».