Герои «Каспия», джокер «Ордабасы» и удачливый дебютант «Кайрата». Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021
В списке также игроки других клубов.
В списке также игроки других клубов.
Сразу несколько игроков стали героями 15-го тура
Вратарь: Марко Милошевич («Каспий»)
Голкипер «Каспия» сыграл ключевую роль в победе своего клуба на выезде с «Жетысу» (1:0). На 64-й минуте Милошевич отразил пенальти в исполнении Айбара Жаксылыкова. А ведь до этого талдыкорганцы выиграли три матча подряд и вроде воспрянули духом, покинув зону вылета.
Левый защитник: Камо Оганесян («Кайрат»)
Формально защитника «Кайрата» можно поставить на левый фланг, который ему знаком не понаслышке. Правда, в матче с «Таразом» Оганесян выступал на правом краю, откуда он совершил ассист на Вагнера Лава. В целом армянский футболист провел качественный матч, внеся существенную лепту в победу «Кайрата» (2:0).
Центральный защитник: Нуралы Алип («Кайрат»)
Защитник «Кайрата» матч с «Таразом», безусловно, может занести себе в актив. В том, что жамбыльцы не сумели забить, есть немаловажная заслуга Алипа.
Центральный защитник: Юрий Логвиненко («Актобе»)
Воспитанник «Актобе» после возвращения в родной клуб провел первый матч целиком. До этого Логвиненко в четырех играх выходил на замену. Во встрече с «Атырау» казахстанский защитник своими действиями не позволил игрокам соперника отличиться и помог «красно-белым» выиграть — 1:0. «Нефтяники» потерпели первое поражение после трех побед и одной ничьей.
Правый защитник: Руслан Есимов («Кызыл-Жар»)
Есимов совершил первое результативное действие в «Кызыл-Жаре». Правый защитник петропавловцев на 89-й минуте дальним ударом принес северянам победу в матче с «Шахтером» — 1:0.
Центральный полузащитник: Шафик Тигруджа («Каспий»)
Полузащитник «Каспия» стал одним из героев матча с «Жетысу».
Центральный полузащитник: Валерий Чуперка («Астана»)
Активные действия Чуперки позволили «Астане» создать хороший противовес «Тоболу» в центре поля. Полузащитник столичного клуба как всегда был продуктивен, выгрызая мячи в средней линии. Эту встречу он вне всяких сомнений может занести себе в актив.
Левый полузащитник: Тигран Барсегян («Астана»)
Армянский полузащитник столичного клуба сыграл одну из ключевых ролей в центральном матче тура против «Тобола». Он был самым активным в атаке у «Астаны». В конце первого тайма, когда столичные проигрывали 0:1, Барсегян заработал пенальти, после которого лидер чемпионата сравнял счет и установил окончательный результат.
Правый полузащитник: Самат Жарынбетов («Тобол»)
Правый латераль «Тобола» как обычно проделал огромный объем работы, действуя по всему фангу. На 29-й минуте подача Жарынбетова привела к забитому голу, после которого костанайцы вышли вперед, но не сумели сохранить победный результат.
Нападающий: Жоао Пауло («Ордабасы»)
Форвард «Ордабасы» принес своему клубу первую победу после неудачной серии из семи встреч. Удар бразильца на 92-й минуте матча с «Акжайыком» получился эффектным и эффективным — 1:0.
Нападающий: Вагнер Лав («Кайрат»)
Бразильский нападающий «Кайрата» оставался без голов на протяжении 12-ти туров. Последний раз Лав забивал в первом круге в ворота «Тараза». Теперь звездный форвард вновь отличился во встрече с жамбыльским клубом, открыв счет на 11-й минуте. Алматинцы выиграли в этом матче 2:0.
Тренер: Кирилл Кекер («Кайрат»)
Исполняющий обязанности главного тренера «Кайрата» в матче с «Таразом» успешно дебютировал во главе команды, заменив ушедшего из клуба Алексея Шпилевского. По нашему субъективному времени, Кекер достоин того, чтобы возглавить символическую сборную тура.