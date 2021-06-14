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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

Герои «Каспия», джокер «Ордабасы» и удачливый дебютант «Кайрата». Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021

В списке также игроки других клубов.

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Сразу несколько игроков стали героями 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Vesti.kz подробно рассказывают о том, чем отметились данные исполнители, и представляют собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Марко Милошевич («Каспий»)

Голкипер «Каспия» сыграл ключевую роль в победе своего клуба на выезде с «Жетысу» (1:0). На 64-й минуте Милошевич отразил пенальти в исполнении Айбара Жаксылыкова. А ведь до этого талдыкорганцы выиграли три матча подряд и вроде воспрянули духом, покинув зону вылета.

Команда
Кайрат

Левый защитник: Камо Оганесян («Кайрат»)

Формально защитника «Кайрата» можно поставить на левый фланг, который ему знаком не понаслышке. Правда, в матче с «Таразом» Оганесян выступал на правом краю, откуда он совершил ассист на Вагнера Лава. В целом армянский футболист провел качественный матч, внеся существенную лепту в победу «Кайрата» (2:0).

Центральный защитник: Нуралы Алип («Кайрат»)

Защитник «Кайрата» матч с «Таразом», безусловно, может занести себе в актив. В том, что жамбыльцы не сумели забить, есть немаловажная заслуга Алипа.

Центральный защитник: Юрий Логвиненко («Актобе»)

Воспитанник «Актобе» после возвращения в родной клуб провел первый матч целиком. До этого Логвиненко в четырех играх выходил на замену. Во встрече с «Атырау» казахстанский защитник своими действиями не позволил игрокам соперника отличиться и помог «красно-белым» выиграть — 1:0. «Нефтяники» потерпели первое поражение после трех побед и одной ничьей.

Правый защитник: Руслан Есимов («Кызыл-Жар»)

Есимов совершил первое результативное действие в «Кызыл-Жаре». Правый защитник петропавловцев на 89-й минуте дальним ударом принес северянам победу в матче с «Шахтером» — 1:0.

Центральный полузащитник: Шафик Тигруджа («Каспий»)

Полузащитник «Каспия» стал одним из героев матча с «Жетысу». Франко-тунисский футболист на 18-й минуте прекрасным ударом издалека поразил верхний угол ворот талдыкорганцев. Этот гол стал единственным в матче. Кроме того, легионер актаусцев с индексом 250 стал лучшим игроком матча по версии InStat.

Центральный полузащитник: Валерий Чуперка («Астана»)

Активные действия Чуперки позволили «Астане» создать хороший противовес «Тоболу» в центре поля. Полузащитник столичного клуба как всегда был продуктивен, выгрызая мячи в средней линии. Эту встречу он вне всяких сомнений может занести себе в актив.

Левый полузащитник: Тигран Барсегян («Астана»)

Армянский полузащитник столичного клуба сыграл одну из ключевых ролей в центральном матче тура против «Тобола». Он был самым активным в атаке у «Астаны». В конце первого тайма, когда столичные проигрывали 0:1, Барсегян заработал пенальти, после которого лидер чемпионата сравнял счет и установил окончательный результат.

Правый полузащитник: Самат Жарынбетов («Тобол»)

Правый латераль «Тобола» как обычно проделал огромный объем работы, действуя по всему фангу. На 29-й минуте подача Жарынбетова привела к забитому голу, после которого костанайцы вышли вперед, но не сумели сохранить победный результат.

Нападающий: Жоао Пауло («Ордабасы»)

Форвард «Ордабасы» принес своему клубу первую победу после неудачной серии из семи встреч. Удар бразильца на 92-й минуте матча с «Акжайыком» получился эффектным и эффективным — 1:0.

Нападающий: Вагнер Лав («Кайрат»)

Бразильский нападающий «Кайрата» оставался без голов на протяжении 12-ти туров. Последний раз Лав забивал в первом круге в ворота «Тараза». Теперь звездный форвард вновь отличился во встрече с жамбыльским клубом, открыв счет на 11-й минуте. Алматинцы выиграли в этом матче 2:0.

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Тренер: Кирилл Кекер («Кайрат»)

Исполняющий обязанности главного тренера «Кайрата» в матче с «Таразом» успешно дебютировал во главе команды, заменив ушедшего из клуба Алексея Шпилевского. По нашему субъективному времени, Кекер достоин того, чтобы возглавить символическую сборную тура.

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