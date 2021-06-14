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18:55 (мск), источник: Vesti.kz

Штрели Мамба покинул «Кайрат» и перешел в немецкий клуб

Немецкий форвард Штрели Мамба покинул алматинский «Кайрат», сообщают Vesti.kz. Он подписал контракт с ФК «Ганза» — клубом, который выступает во второй Бундеслиге.

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Источник: instagram.com/strelymamba/

Мамба прокомментировал свой уход в Instagram, назвав время, проведенное в Казахстане, особенным.

«Сегодня я могу объявить, что снова возвращаюсь в Германию — я взволнован предстоящим испытанием с ФК “Ганза” и не могу дождаться, чтобы выложиться изо всех сил. Мое время в Казахстане было для меня особенным, и я сделал шаг вперед. Я хочу поблагодарить “Кайрат” за предоставленную возможность», — написал Мамба.

Напомним, что нападающий подписал контракт с «Кайратом» перед стартом сезона КПЛ-2021. Оно было рассчитано на два года.

Ранее из алматинского клуба во вторую Бундеслигу ушел главный тренер Алексей Шпилевский.

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