Штрели Мамба покинул «Кайрат» и перешел в немецкий клуб
Немецкий форвард Штрели Мамба покинул алматинский «Кайрат», сообщают Vesti.kz. Он подписал контракт с ФК «Ганза» — клубом, который выступает во второй Бундеслиге.
Немецкий форвард Штрели Мамба покинул алматинский «Кайрат», сообщают Vesti.kz. Он подписал контракт с ФК «Ганза» — клубом, который выступает во второй Бундеслиге.
Мамба прокомментировал свой уход в Instagram, назвав время, проведенное в Казахстане, особенным.
«Сегодня я могу объявить, что снова возвращаюсь в Германию — я взволнован предстоящим испытанием с ФК “Ганза” и не могу дождаться, чтобы выложиться изо всех сил. Мое время в Казахстане было для меня особенным, и я сделал шаг вперед. Я хочу поблагодарить “Кайрат” за предоставленную возможность», — написал Мамба.
Напомним, что нападающий подписал контракт с «Кайратом» перед стартом сезона КПЛ-2021. Оно было рассчитано на два года.
Ранее из алматинского клуба во вторую Бундеслигу ушел главный тренер Алексей Шпилевский.