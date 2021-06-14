Штрели Мамба покинул «Кайрат» и перешел в немецкий клуб

«Сегодня я могу объявить, что снова возвращаюсь в Германию — я взволнован предстоящим испытанием с ФК “Ганза” и не могу дождаться, чтобы выложиться изо всех сил. Мое время в Казахстане было для меня особенным, и я сделал шаг вперед. Я хочу поблагодарить “Кайрат” за предоставленную возможность», — написал Мамба.