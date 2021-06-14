ПФЛК вернула «Шахтеру» очки и вытащила его из зоны вылета КПЛ
Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) вернула «Шахтеру» три очка, благодаря чему клуб поднялся в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.
Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) вернула «Шахтеру» три очка, благодаря чему клуб поднялся в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.
Так, баллы были сняты с карагандинцев еще с начала КПЛ-2021. Причиной стала неготовность стадиона в Караганде. Пока на арене проводились работы, клуб тренировался и проводил домашние матчи в
Накануне же глава ПФЛК Олжас Абраев посетил стадион «Шахтер», и теперь стало известно, что клубу вернули три очка.
Стоит отметить, что пока карагандинцы проводили домашние матчи КПЛ в столице, на их арене заменили натуральное покрытие на искусственный газон последнего поколения из Италии. Также была заменена система дренажа, установлен подогрев и автоматическая система полива.
Матч 15-го тура КПЛ стал первым, который прошел на стадионе «Шахтер» в нынешнем сезоне после реконструкции. Правда, карагандинский клуб потерпел в нем поражение от «Кызыл-Жара». Но, тем не менее, возвращенные очки помогли команде подняться на 12-е место в турнирной таблице и выбраться из зоны вылета КПЛ.