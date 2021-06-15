Варан не будет продлевать контракт с «Реалом»
28-летний французский защитник Рафаэль Варан решил не продлевать контракт с «Реалом».
28-летний французский защитник Рафаэль Варан решил не продлевать контракт с «Реалом».
Об этом сообщает El Confidencial.
По информации источника, футболист предпочитает вернуться во Францию, где интерес к нему проявляет «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в € 60 млн.
Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провёл 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.
В завершившемся сезоне «Реал» набрал 84 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико» (86). В последнем туре «сливочные» претендовали на титул, однако «матрасники» избежали осечки во встрече с «Вальядолидом», одержав волевую победу и став чемпионами впервые с 2014 года.