Варан не будет продлевать контракт с «Реалом»

По информации источника, футболист предпочитает вернуться во Францию, где интерес к нему проявляет «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в € 60 млн.

В завершившемся сезоне «Реал» набрал 84 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико» (86). В последнем туре «сливочные» претендовали на титул, однако «матрасники» избежали осечки во встрече с «Вальядолидом», одержав волевую победу и став чемпионами впервые с 2014 года.