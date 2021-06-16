Футболиста «Астаны» дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление судьи
Также на клуб наложен штраф.
Также на клуб наложен штраф.
Состоялось заседание
На нем были приняты следующие решения:
Первая лига, 8-й тур
«Махтаарал» — «Аксу»
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге. ФК «Аксу» оплатить штраф до 15 июля 2021 года включительно.
Вторая лига, 6-й тур
«Аксу-Павлодар» — «Астана М»
За лишение соперника явной возможности забить гол в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Аксу-Павлодар» Ныркова Д. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 11 июня 2021 года.
Вторая лига, перенесенный матч 9-го тура
«Астана М» — СДЮСШОР № 8
За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Астана» наложить штраф в размере 30 МРП, что составляет 87 510 (восемьдесят семь тысяч пятьсот десять) тенге. ФК «Астана» оплатить штраф до 15 июля 2021 года включительно.
За нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента игрока команды «Астана» Ахаева Бауржана дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 05 июня 2021 года.