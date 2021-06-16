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08:33 (мск), источник: Vesti.kz

Футболиста «Астаны» дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление судьи

Также на клуб наложен штраф.

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Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

На нем были приняты следующие решения:

Первая лига, 8-й тур

«Махтаарал» — «Аксу»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге. ФК «Аксу» оплатить штраф до 15 июля 2021 года включительно.

Команда
Астана

Вторая лига, 6-й тур

«Аксу-Павлодар» — «Астана М»

За лишение соперника явной возможности забить гол в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Аксу-Павлодар» Ныркова Д. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 11 июня 2021 года.

Вторая лига, перенесенный матч 9-го тура

«Астана М» — СДЮСШОР № 8

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Астана» наложить штраф в размере 30 МРП, что составляет 87 510 (восемьдесят семь тысяч пятьсот десять) тенге. ФК «Астана» оплатить штраф до 15 июля 2021 года включительно.

За нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента игрока команды «Астана» Ахаева Бауржана дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 05 июня 2021 года.

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