«Тобол» нашел замену Бабаяну. Тренер покинул клуб
Также названа причина ухода тренера.
Также названа причина ухода тренера.
ФК «Тобол» определился с заменой главному тренеру Григорию Бабаяну, который покидает команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации
«Григорий Бабаян точно покидает “Тобол”, вернее, он его уже покинул. При этом костанайский клуб не станет искать полноценную замену Григорию Константиновичу. Александр Москаленко будет не только готовить команду к матчу 16-го тура чемпионата Казахстана против “Жетысу”, но и получит бразды правления
Ранее сообщалось, что Бабаян может продолжить работу в клубе российской
Казахстанский тренер был ассистентом Стойлова в «Астане» в сезонах 2014−2018 годов и в сборной Казахстана. Предполагается, что в российском клубе он будет исполнять те же функции.
Напомним, Бабаян с декабря 2019 года возглавляет «Тобол», с которым завоевал «серебро» КПЛ-2020 и выиграл Суперкубок Казахстана-2021.
В текущем сезоне костанайцы занимают второе место в чемпионате, отставая на три очка от лидирующей «Астаны».