Официально: Серхио Рамос покидает «Реал»

На мероприятии помимо самого Рамоса будет присутствовать президент мадридцев Флорентино Перес.

Затем состоится пресс-конференция футболиста, выступавшего за сливочных с 2005 года.

Контракт 35-летнего Рамоса истекает 30 июня и стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.