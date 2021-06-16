Официально: Серхио Рамос покидает «Реал»
Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что завтра, 17 июня, состоится церемония, посвященная уходу из клуба капитана Серхио Рамоса.
Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что завтра, 17 июня, состоится церемония, посвященная уходу из клуба капитана Серхио Рамоса.
На мероприятии помимо самого Рамоса будет присутствовать президент мадридцев Флорентино Перес.
Затем состоится
Контракт 35-летнего Рамоса истекает 30 июня и стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.
В составе «Реала» Серхио провел 671 матч, забил 101 гол и сделал 39 голевых передач. Вместе с «Королевским клубом» испанец пять раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, неоднократно становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, три раза завоевывал Суперкубок УЕФА и четырежды становился победителем клубного чемпионата мира.