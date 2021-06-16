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16 июня, источник: Sport24

Официально: Серхио Рамос покидает «Реал»

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что завтра, 17 июня, состоится церемония, посвященная уходу из клуба капитана Серхио Рамоса.

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Источник: AFP 2021

На мероприятии помимо самого Рамоса будет присутствовать президент мадридцев Флорентино Перес.

Затем состоится пресс-конференция футболиста, выступавшего за сливочных с 2005 года.

Контракт 35-летнего Рамоса истекает 30 июня и стороны не смогли договориться об условиях нового соглашения.

В составе «Реала» Серхио провел 671 матч, забил 101 гол и сделал 39 голевых передач. Вместе с «Королевским клубом» испанец пять раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, неоднократно становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, три раза завоевывал Суперкубок УЕФА и четырежды становился победителем клубного чемпионата мира.

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