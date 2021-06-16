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16 июня, источник: Sports.Ru

Куман о Депае в «Барсе»: «Контракт еще не подписан, но мы близки. Я хотел этого еще в январе»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о ходе переговоров насчет подписания форварда Мемфиса Депая в качестве свободного агента.

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Источник: Reuters

«Контракт еще не подписан, но мы близки к этому. Я хотел, чтобы это произошло еще в январе, но если это случится сейчас, будет тоже хорошо. Мы знаем, на что способны вместе.

А в ситуации с Вейналдумом дело было в положении «Барселоны». Затем в переговоры вмешалась третья сторона. Я обсуждал это с Джини, и решение было за ним, — сказал Куман.

Депай согласился перейти в «Барсу». О трансфере хотят объявить на следующей неделе.

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