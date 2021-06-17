Президент «Барселоны» заявил, что клуб вместо покупки футболистов будет обмениваться ими
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился планами каталонского клуба на летнее трансферное окно.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился планами каталонского клуба на летнее трансферное окно.
«Мы придумаем схему под финансовый
Напомним, в это трансферное окно «Барселона» уже усилилась нападающим Серхио Агуэро, у которого истёк контракт с «Манчестер Сити». По информации СМИ, в ближайшее время к команде должен присоединиться форвард «Лиона» Мемфис Депай.
В минувшем сезоне «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примере, уступив мадридским «Реалу» и «Атлетико». В 38 турах подопечные Рональда Кумана набрали 79 очков. Из Лиги чемпионов