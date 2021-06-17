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08:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос решил покинуть мадридский футбольный клуб «Реал». Об этом сообщается на сайте сливочных.

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17 июня состоится торжественная церемония прощания с 35-летним капитаном команды. На мероприятии также будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес. После этого Рамос проведет пресс-конференцию.

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Текущий контракт Рамоса с «Реалом» заканчивается 30 июня 2021 года. О желании игрока покинуть клуб стало известно в январе. Тогда защитник отклонил предложение о новом контракте, а Перес заявил, что не будет препятствовать трансферу игрока.

Наиболее вероятным новым клубом для Рамоса называют французский ПСЖ.

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