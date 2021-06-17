«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса
Испанский защитник Серхио Рамос решил покинуть мадридский футбольный клуб «Реал». Об этом сообщается на сайте сливочных.
Испанский защитник Серхио Рамос решил покинуть мадридский футбольный клуб «Реал». Об этом сообщается на сайте сливочных.
17 июня состоится торжественная церемония прощания с 35-летним капитаном команды. На мероприятии также будет присутствовать президент клуба Флорентино Перес. После этого Рамос проведет
Текущий контракт Рамоса с «Реалом» заканчивается 30 июня 2021 года. О желании игрока покинуть клуб стало известно в январе. Тогда защитник отклонил предложение о новом контракте, а Перес заявил, что не будет препятствовать трансферу игрока.
Наиболее вероятным новым клубом для Рамоса называют французский ПСЖ.