Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Украина
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Италия
Швейцария
30
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Россия
01
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Турция
Уэльс
02
Все события
Фоторепортажи
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
17Сборная России победила Финляндию
09:11 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля

Матч выдался результативным.

Наверх

В первой лиге Казахстана был забит один из красивейших голов сезона. Случилось это в матче «Байконур» — «Тараз-Каратау» в рамках восьмого тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Кызылорде, завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Тараза. В составе победителей шикарным ударом со своей половины поля отметился Елисей Горшунов:

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Тараз-Каратау» с 14 очками расположился на пятом месте из 12 в турнирной таблице, а «Байконур» с девятью баллами оказался на восьмой строчке.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева: итоги дня на Евро
«Вегас» уже праздновал гол, но вратарь чудом выручил «Монреаль»
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса
Финляндия — Россия: Сыграли на нервах. Но победили
Футбольную победу России в Петербурге отметили по-соседски
Сборная России обратилась к Бузовой после победы над финнами
Капитаном «Реала» первые за 116 лет будет иностранец
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь