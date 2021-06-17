Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля
Матч выдался результативным.
Матч выдался результативным.
В первой лиге Казахстана был забит один из красивейших голов сезона. Случилось это в матче «Байконур» — «Тараз-Каратау» в рамках восьмого тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Кызылорде, завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Тараза. В составе победителей шикарным ударом со своей половины поля отметился Елисей Горшунов:
После этой игры «Тараз-Каратау» с 14 очками расположился на пятом месте из 12 в турнирной таблице, а «Байконур» с девятью баллами оказался на восьмой строчке.