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13:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роббен может вновь завершить карьеру футболиста

Технический директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус заявил, что нападающий Арьен Роббен может вновь завершить карьеру.

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Источник: AFP 2021

Технический директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус заявил, что нападающий Арьен Роббен может вновь завершить карьеру.

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«К сожалению, Арьен хочет что-то объявить. Я могу сказать, что мы обсуждаем это между собой. Пару недель назад Роббен уезжал вместе с женой, чтобы получше обдумать свое решение. Он еще не закончил. С одной стороны, он реально хочет играть в футбол, и это видно. Он хочет снова выходить на поле и видеть полный стадион. С другой стороны, он стареет, у него есть старые болячки. У Роббена был тяжелый год, сейчас ему трудно определиться», — цитирует ESPN Фледдеруса.

Роббен завершал карьеру в 2019 году после ухода из «Баварии», но возобновил ее в «Гронингене» летом 2020 года. В сезоне-2020/21 37-летний голландец провел 7 матчей за «Гронинген», на его счету 2 результативных передачи.

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