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09:59 (мск), источник: Матч ТВ

Впервые с 1904 года капитаном «Реала» станет иностранец

Капитаном «Реала» после ухода Серхио Рамоса станет защитник Марсело.

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Источник: AFP 2021

Заменять бразильца будут форвард Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.

Впервые с 1904 года капитаном мадридского клуба будет иностранный игрок. Англичанин Артур Джонсон был первым капитаном-иностранцем «Реала» в 1902 году, последним таким футболистом Федерико Ревьерто из Гватемалы.

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Ближайшим испанским игроком в иерархии капитанов нынешней команды является Начо Фернандес.

Ранее «Реал» объявил, что 17 июня состоится прощальная пресс-конференция 35-летнего Рамоса. Стороны не будут продлевать контракт, истекающий в конце месяца.

Рамос перешел в «Реал» в 2005 году из «Севильи». На его счету более 450 матчей и 72 гола. Вместе с мадридской командой он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок страны, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

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