Впервые с 1904 года капитаном «Реала» станет иностранец

Впервые с 1904 года капитаном мадридского клуба будет иностранный игрок. Англичанин Артур Джонсон был первым капитаном-иностранцем «Реала» в 1902 году, последним таким футболистом Федерико Ревьерто из Гватемалы.

Рамос перешел в «Реал» в 2005 году из «Севильи». На его счету более 450 матчей и 72 гола. Вместе с мадридской командой он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок страны, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.