Впервые с 1904 года капитаном «Реала» станет иностранец
Капитаном «Реала» после ухода Серхио Рамоса станет защитник Марсело.
Капитаном «Реала» после ухода Серхио Рамоса станет защитник Марсело.
Заменять бразильца будут форвард Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.
Впервые с 1904 года капитаном мадридского клуба будет иностранный игрок. Англичанин Артур Джонсон был первым
Ближайшим испанским игроком в иерархии капитанов нынешней команды является Начо Фернандес.
Ранее «Реал» объявил, что 17 июня состоится прощальная
Рамос перешел в «Реал» в 2005 году из «Севильи». На его счету более 450 матчей и 72 гола. Вместе с мадридской командой он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок страны, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.