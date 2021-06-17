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10:29 (мск), источник: Sports.Ru

Виктору Вальдесу предложат работу в «Барсе» Б

Бывший вратарь Виктор Вальдес собирается вернуться в Барселону и, вероятно, присоединится к команде B, утверждает Diario Sport.

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Источник: AP 2021

Ожидается, что 39-летний футболист будет назначен либо помощником Серхи Барджуана, либо тренером вратарей в Ла Масии.

Это будет второе возвращение Вальдеса на «Камп Ноу» после нескольких месяцев работы тренером U19 под руководством Хосепа Марии Бартомеу.

Тогда Виктор был уволен клубом из-за разногласий с тогдашним главой Ла Масии Патриком Клюйвертом.

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