Виктору Вальдесу предложат работу в «Барсе» Б
Бывший вратарь Виктор Вальдес собирается вернуться в Барселону и, вероятно, присоединится к команде B, утверждает Diario Sport.
Бывший вратарь Виктор Вальдес собирается вернуться в Барселону и, вероятно, присоединится к команде B, утверждает Diario Sport.
Ожидается, что 39-летний футболист будет назначен либо помощником Серхи Барджуана, либо тренером вратарей в Ла Масии.
Это будет второе возвращение Вальдеса на «Камп Ноу» после нескольких месяцев работы тренером U19 под руководством Хосепа Марии Бартомеу.
Тогда Виктор был уволен клубом