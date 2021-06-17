«Ман Сити» лидирует в гонке за подписание Рамоса

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По информации источника, предметный интерес к испанцу проявляет «Манчестер Сити». Представители 35-летнего футболиста уже некоторое время находятся в прямом контакте с «горожанами», которые лидируют в гонке за подписание игрока.

В услугах Рамоса также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что бывший клуб Рамоса «Севилья» не рассматривала возможность возвращения защитника.

16 июня «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с окончанием контракта. Футболист является воспитанником «Севильи», за которую выступал до 2005 года, а затем перешел в столичный клуб.