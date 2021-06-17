«Ман Сити» лидирует в гонке за подписание Рамоса
Защитник «Реала» Серхио Рамос, который покинет клуб в конце июня по истечении срока действия контракта, может продолжить карьеру в Англии.
Защитник «Реала» Серхио Рамос, который покинет клуб в конце июня по истечении срока действия контракта, может продолжить карьеру в Англии.
По информации источника, предметный интерес к испанцу проявляет «Манчестер Сити». Представители 35-летнего футболиста уже некоторое время находятся в прямом контакте с «горожанами», которые лидируют в гонке за подписание игрока.
В услугах Рамоса также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что бывший клуб Рамоса «Севилья» не рассматривала возможность возвращения защитника.
16 июня «Реал» объявил об уходе Рамоса в связи с окончанием контракта. Футболист является воспитанником «Севильи», за которую выступал до 2005 года, а затем перешел в столичный клуб.
В составе мадридцев он провел 671 матч, в которых забил 101 гол и сделал 40 результативных передач. Вместе с «Реалом» Рамос пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок страны, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.