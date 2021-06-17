«Парма» объявила о переходе Буффона хэштегом «Возвращение Супермена»
Вратарь Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в «Парме».
Вратарь Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в «Парме».
Клуб объявил о переходе 43-летнего вратаря роликом, в котором он выкапывает на поле сундучок с костюмом Супермена и формой «Пармы». Видео сопровождено хэштегом «Возвращение Супермена».
Буффон начинал свою профессиональную карьеру именно в «Парме», в которой дебютировал в Серии А в 1995 году в 17-летнем возрасте. В 2001 году вратарь перешел в «Ювентус», за который выступал до 2021 года (с перерывом на сезон-2018/19, который он провел в «ПСЖ»).