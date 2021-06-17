Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Украина
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Россия
01
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Турция
Уэльс
02
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Италия
Швейцария
30
Все события
Фоторепортажи
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
13:17 (мск), источник: Sports.Ru

«Парма» объявила о переходе Буффона хэштегом «Возвращение Супермена»

Вратарь Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в «Парме».

Наверх
Источник: AP 2021

Клуб объявил о переходе 43-летнего вратаря роликом, в котором он выкапывает на поле сундучок с костюмом Супермена и формой «Пармы». Видео сопровождено хэштегом «Возвращение Супермена».

Во время загрузки произошла ошибка.

Буффон начинал свою профессиональную карьеру именно в «Парме», в которой дебютировал в Серии А в 1995 году в 17-летнем возрасте. В 2001 году вратарь перешел в «Ювентус», за который выступал до 2021 года (с перерывом на сезон-2018/19, который он провел в «ПСЖ»).

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева: итоги дня на Евро
Отстаньте от Дзюбы: почему Артем не заслуживает хейта на Евро
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса
Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой
«России не должно быть на турнире». Финны проиграли и заговорили
Спасавший Эриксена врач рассказал о первых словах игрока
Генеральный директор ЦСКА рассказал, почему Олич покинул команду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь