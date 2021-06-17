«Я вернусь». Серхио Рамос попрощался с «Реалом»

«Настал один из самых трудных моментов в моей жизни. Момент, когда я вынужден попрощаться с “Реалом”. Я бы хотел сделать это на нашем стадионе, на “Сантьяго Бернабеу”. Спасибо “Реалу”, вы всегда будете в моём сердце. Это было потрясающее время, уникальное. Надеюсь, впереди меня ждут много лет игры на высоком уровне и новые трофеи. Говорю “до встречи”, а не “прощайте”, потому что я вернусь», — приводит слова Рамоса Marca.