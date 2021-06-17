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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я вернусь». Серхио Рамос попрощался с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выступил с прощальной речью перед уходом из команды.

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Источник: Reuters

«Настал один из самых трудных моментов в моей жизни. Момент, когда я вынужден попрощаться с “Реалом”. Я бы хотел сделать это на нашем стадионе, на “Сантьяго Бернабеу”. Спасибо “Реалу”, вы всегда будете в моём сердце. Это было потрясающее время, уникальное. Надеюсь, впереди меня ждут много лет игры на высоком уровне и новые трофеи. Говорю “до встречи”, а не “прощайте”, потому что я вернусь», — приводит слова Рамоса Marca.

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Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

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