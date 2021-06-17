Английская футбольная лига может предложить новый антирасистский жест вместо преклонения колена

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года игроки регулярно преклоняют колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Английская футбольная лига (EFL), объединяющая клубы Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2, обсуждает возможные альтернативы преклонению колена. Футболистов, представителей клубов, болельщиков и других вовлеченных лиц опросят по поводу их взглядов по данному вопросу.

Тем не менее игроков, которые и дальше захотят вставать на одно колено, не будут лишать такой возможности. Многие подвергают критике данный жест, полагая, что движение Black Lives Matter носит больше политический характер, нежели антирасистский.