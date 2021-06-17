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15:19 (мск), источник: Sports.Ru

Английская футбольная лига может предложить новый антирасистский жест вместо преклонения колена

Футболистам, выступающим в ведущих лигах Англии, планируют предложить новый жест в рамках борьбы с расизмом и дискриминацией.

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Источник: Reuters
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После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года игроки регулярно преклоняют колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Английская футбольная лига (EFL), объединяющая клубы Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2, обсуждает возможные альтернативы преклонению колена. Футболистов, представителей клубов, болельщиков и других вовлеченных лиц опросят по поводу их взглядов по данному вопросу.

Тем не менее игроков, которые и дальше захотят вставать на одно колено, не будут лишать такой возможности. Многие подвергают критике данный жест, полагая, что движение Black Lives Matter носит больше политический характер, нежели антирасистский.

Часть болельщиков на трибунах освистывала встававших на колено футболистов сборной Англии в последних матчах.

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