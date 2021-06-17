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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» попрощался с Бабаяном. Он сделал заявление

ФК «Тобол» официально объявил об уходе Григория Бабаяна с поста главного тренера, передают Vesti.kz.

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Отмечается, что стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию. Казахстанский тренер, в свою очередь, прокомментировал расставание с костанайским клубом в разгар сезона.

«Хочу поблагодарить костанайских болельщиков и акима области Архимеда Бегежановича за поддержку. Также благодарен тренерскому штабу, работникам базы и всем футболистам.

В Костанае делается очень многое для того, чтобы футбол здесь развивался и выходил на достойный уровень. Во время работы в «Тоболе» я познакомился с хорошими людьми, профессионалами своего дела. Всем им я признателен за работу и поддержку", — цитирует «Тобол» Бабаяна.

«В свою очередь ФК “Тобол” благодарит Григория Бабаяна за проделанную работу и желает успехов в продолжении карьеры. Отметим, что он вместе с костанайцами завоевал “серебро” чемпионата Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана», — пишет клуб.

Напомним, что костанайцы под руководством казахстанца вели борьбу за чемпионство КПЛ, но он ушел на должность помощника главного тренера в московский ЦСКА, где выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

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