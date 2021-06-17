Футболисты «Минска» одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси

Сегодня в столичном дерби на поле стадиона «Трактор» подопечные Федора Щербаченко обыграли «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1. В составе победителей голевой дубль оформил аргентинский форвард Майкл Лопес, отличившийся на 1-й и 47-й минутах встречи. Гости ответили голом Владислава Васильева, который реализовал пенальти в конце первой половины игры.

В прошлом туре «Минск» с таким же результатом победил в Мозыре местную «Славию».

Лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» свой поединок 13-го тура проведет завтра на выезде против «Слуцка». В Бресте местное «Динамо» сыграет со «Сморгонью».

Центральный поединок этого тура состоится 19 июня: минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами борисовского БАТЭ. Также в субботу «Витебск» примет у себя дома брестский «Рух», «Гомель» встретится на своем поле с «Ислочью», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с речицким «Спутником».

Турнирное положение: «Шахтер» — 36 очков, БАТЭ — 29, «Рух» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Гомель» — 21, «Минск» — 19, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 18, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 14, «Слуцк» — 11, «Славия» — 8, «Неман» — 7, «Сморгонь» — 5, «Спутник» — 4.