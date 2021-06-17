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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» и «Славия» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Немана» и мозырской «Славии» сыграли вничью 2:2 в поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче в Гродно хозяева выигрывали 2:0, но не удержали победу, пропустив два мяча в концовке встречи. Оба гола в ворота мозырян забил Роман Грибовский, гости ответили точными ударами Глеба Жердева и Кирилла Павлючека.

Еще две встречи этого тура состоятся завтра. Лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Слуцка». В Бресте местное «Динамо» встретится со «Сморгонью».

Центральный поединок 13-го тура состоится 19 июня: минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу «Витебск» примет у себя дома брестский «Рух», «Гомель» встретится на своем поле с «Ислочью», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с речицким «Спутником».

Турнирное положение: «Шахтер» — 36 очков, БАТЭ — 29, «Рух» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Гомель» — 21, «Минск» — 19, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 18, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 14, «Слуцк» — 11, «Славия» — 9, «Неман» — 8, «Сморгонь» — 5, «Спутник» — 4.

Лидером среди бомбардиров является гамбийский форвард солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

Неман
2:2
Первый тайм: 0:0
Славия М
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