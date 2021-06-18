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11:55 (мск), источник: Sports.Ru

Эшли Янг перешел в «Астон Виллу» свободным агентом

Эшли Янг официально подписал контракт с «Астон Виллой», клубом, за который он играл с 2007 по 2011 год.

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Источник: AFP 2021

К команде он присоединился свободным агентом.

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34-летний футболист покинул «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года и присоединился к миланскому «Интеру», сыграв в 44 матчах лиги и выиграв чемпионат Серии А 2020/21 под руководством Антонио Конте.

Янг сказал: «Я чувствую себя потрясающе. Ощущение, что я никуда не уходил. Вы можете видеть, насколько клуб изменился с моего времени, и я просто готов приступить к работе. У меня все еще есть менталитет победителя».

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Янг провел 9 лет в «Манчестер Юнайтед» после переезда из «Виллы», забив 15 голов в 192 играх за «Красных дьяволов». Англичанин выигрывал Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок EFL, Суперкубок и Лигу Европы на «Олд Траффорд».

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