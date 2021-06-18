Эшли Янг перешел в «Астон Виллу» свободным агентом
Эшли Янг официально подписал контракт с «Астон Виллой», клубом, за который он играл с 2007 по 2011 год.
Эшли Янг официально подписал контракт с «Астон Виллой», клубом, за который он играл с 2007 по 2011 год.
К команде он присоединился свободным агентом.
34-летний футболист покинул «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года и присоединился к миланскому «Интеру», сыграв в 44 матчах лиги и выиграв чемпионат Серии А 2020/21 под руководством Антонио Конте.
Янг сказал: «Я чувствую себя потрясающе. Ощущение, что я никуда не уходил. Вы можете видеть, насколько клуб изменился с моего времени, и я просто готов приступить к работе. У меня все еще есть менталитет победителя».
Янг провел 9 лет в «Манчестер Юнайтед» после переезда из «Виллы», забив 15 голов в 192 играх за «Красных дьяволов». Англичанин выигрывал