Эшли Янг перешел в «Астон Виллу» свободным агентом

34-летний футболист покинул «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года и присоединился к миланскому «Интеру», сыграв в 44 матчах лиги и выиграв чемпионат Серии А 2020/21 под руководством Антонио Конте.

Янг сказал: «Я чувствую себя потрясающе. Ощущение, что я никуда не уходил. Вы можете видеть, насколько клуб изменился с моего времени, и я просто готов приступить к работе. У меня все еще есть менталитет победителя».