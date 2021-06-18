Роналд Куман: «Месси должен закончить карьеру в “Барсе”. Наш состав будет сильнее в следующем сезоне»

— У нас хорошие перспективы. Я знаю, что клуб усердно работает, чтобы выстроить конкурентоспособную команду, которая будет лучше, чем в прошлом году. Убежден, что состав будет сильнее.

Мы всегда говорили, что Месси должен закончить карьеру в «Барсе». Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Я считаю, что это возможно. Это стало бы отличной новостью для всех, — сказал Куман.