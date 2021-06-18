Роналду стал первым человеком в мире с 300 миллионами подписчиков в Instagram

15 июня Роналду стал обладателем нового рекорда по количеству голов (11) на чемпионатах Европы, оформив дубль в ворота сборной Венгрии (3:0).

36-летний Роналду обошел француза Мишеля Платини, который забил всего 9 мячей — все на Евро-1984.