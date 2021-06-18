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17:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду стал первым человеком в мире с 300 миллионами подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, кто набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

15 июня Роналду стал обладателем нового рекорда по количеству голов (11) на чемпионатах Европы, оформив дубль в ворота сборной Венгрии (3:0).

36-летний Роналду обошел француза Мишеля Платини, который забил всего 9 мячей — все на Евро-1984.

В текущем сезоне Роналду провел 56 матчей в общей сложности за клуб и сборную, забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.

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