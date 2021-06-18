Роналду стал первым человеком в мире с 300 миллионами подписчиков в Instagram
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, кто набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram, сообщает ESPN.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, кто набрал 300 миллионов подписчиков в Instagram, сообщает ESPN.
15 июня Роналду стал обладателем нового рекорда по количеству голов (11) на чемпионатах Европы, оформив дубль в ворота сборной Венгрии (3:0).
36-летний Роналду обошел француза Мишеля Платини, который забил всего 9 мячей — все на Евро-1984.
В текущем сезоне Роналду провел 56 матчей в общей сложности за клуб и сборную, забил 43 гола и сделал 5 результативных передач.