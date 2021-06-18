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18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Локомотива» принес «Шахтеру» долгожданную победу в КПЛ

«Шахтер» победил «Тараз» в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча, прошедшая в Караганде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Решающий гол на 21-й минуте со штрафного забил воспитанник московского «Локомотива» Алан Чочиев.

Если в первом тайме еще была равная игра, то после перерыва южане чаще владели мячом. Были у них неплохие подходы к воротам, но нанести прицельный удар им так и не удалось — либо Игорь Шацкий был начеку, либо хладнокровия и мастерства не хватало подопечным Вардана Минасяна.

Как итог, безвыигрышная серия «Тараза» достигла восьми матчей, в то время как «Шахтер», напротив, прервал семиматчевую серию без побед. Но, несмотря на долгожданный успех, карагандинцы остались на 12-м месте в таблице, набрав 15 очков. Таразцы с 19 баллами сохранили за собой промежуточную девятую строчку.

В следующем туре, 22 июня, «Шахтер» в гостях сыграет с «Акжайыком», а «Тараз» на следующий день дома примет «Туран».

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