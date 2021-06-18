Воспитанник «Локомотива» принес «Шахтеру» долгожданную победу в КПЛ

Если в первом тайме еще была равная игра, то после перерыва южане чаще владели мячом. Были у них неплохие подходы к воротам, но нанести прицельный удар им так и не удалось — либо Игорь Шацкий был начеку, либо хладнокровия и мастерства не хватало подопечным Вардана Минасяна.