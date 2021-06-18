Воспитанник «Локомотива» принес «Шахтеру» долгожданную победу в КПЛ
«Шахтер» победил «Тараз» в 16-м туре
«Шахтер» победил «Тараз» в 16-м туре
Решающий гол на 21-й минуте со штрафного забил воспитанник московского «Локомотива» Алан Чочиев.
Если в первом тайме еще была равная игра, то после перерыва южане чаще владели мячом. Были у них неплохие подходы к воротам, но нанести прицельный удар им так и не удалось — либо Игорь Шацкий был начеку, либо хладнокровия и мастерства не хватало подопечным Вардана Минасяна.
Как итог, безвыигрышная серия «Тараза» достигла восьми матчей, в то время как «Шахтер», напротив, прервал семиматчевую серию без побед. Но, несмотря на долгожданный успех, карагандинцы остались на 12-м месте в таблице, набрав 15 очков. Таразцы с 19 баллами сохранили за собой промежуточную девятую строчку.
В следующем туре, 22 июня, «Шахтер» в гостях сыграет с «Акжайыком», а «Тараз» на следующий день дома примет «Туран».